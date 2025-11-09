درك سيدي بلعباس يُطيح بشبكة إجرامية تتاجر في المهلوسات بمكدرة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمكدرة التابعة لمجموعة سيدي بلعباس، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

الشبكة الإجرامية تضم ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، وذلك خلال عمليتين متفرقتين. حيث جاءت العملية النوعية بتاريخ 23 أكتوبر 2025، إثر دورية مشتركة على مستوى الطريق الوطني رقم 13. أسفرت عن توقيف ثلاث مركبات من بينها شاحنة، وحجز 430 غرامًا من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى 88 غرامًا من الكوكايين، و120 قرصًا مهلوسًا من نوع “إكستازي” و40 قرص “ترامادول”. إضافة إلى مبلغ مالي قدره 678 ألف دج و50 أورو وخمسة هواتف نقالة.

وبعد تعميق التحقيقات وتوسيع التحريات إلى ولايات مجاورة، تم توقيف شخص آخر متورط في نفس الشبكة. فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف.

