درك سيدي بلعباس يُفكك شبكة مختصة في التزوير بابن باديس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بابن باديس التابعة لمجموعة سيدي بلعباس. من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و36 سنة، بتهمة التزوير واستعمال المزور.

العملية جاءت بعد تلقي مكالمة عبر الرقم الأخضر 1055، مفادها تعرض مواطن للسرقة من طرف شخصين على متن مركبة بدون ترقيم. على مستوى الطريق المؤدي إلى قرية الصفصاف. وبفضل خطة أمنية محكمة، تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة. حيث كشفت التحقيقات عن انتمائهما لشبكة إجرامية مختصة في التزوير.

وبعد توسيع التحقيقات، تم توقيف شريك ثالث وحجز معدات تستعمل في عمليات التزوير. بينها طابعة، لوحة مفاتيح، خراطيش حبر، مجفف شعر ووسائط تخزين.

وقد تم إنجاز الملفات القضائية اللازمة، على أن يُقدَّم الموقوفون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس.

