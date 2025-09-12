درك عنابة يحجز أزيد من 1 قنطار من الأسلاك والأنابيب النحاسية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباردة في عنابة، من توقيف شخصين، وحجز 1 قنطار و65 كلغ من الأسلاك النحاسية والأنابيب النحاسية.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمت العملية، بناءا على معلومات واردة إلى مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباردة مجموعة عنابة. متعلقة بتردد أشخاص مشتبه فيهم على متن مركبة محملة بشحنة معتبرة من مادة النحاس والخردوات المختلفة. يتم سرقتها من مشاريع سكنية في طور الإنجاز.

ليتم على الفور وضع نقطة مراقبة، تم على إثرها توقيف المركبة وتفتيشها تفتيشا دقيقا. أين تم العثور على متنها على 01 قنطار و 65 كلغ من الأسلاك النحاسية والأنابيب النحاسية. مخبأة ومموهة داخل أكياس بلاستيكية، موضوعة أسفل الخردوات، على إثرها تم توقيف السائق ومرافقه.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقيام بالتفتيشات اللازمة، تم حجز كمية من الأسلاك والأنابيب النحاسية. وكذا إطارات الأبواب والنوافذ المصنوعة من مادة الألمنيوم. بالإضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، مع توقيف شخص ثالث مشتبه فيه.

وبعد التحري تبين أن المحجوزات سرقت من مشاريع سكنية في طور الإنجاز.

وفور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. من أجل جنحة تكوين جمعية أشرار، التحطيم والتخريب العمدي لأملاك الدولة، السرقة وإخفاء أشياء مسروقة. فيما لا يزال مشتبه فيه آخر رابع متورط في القضية في حالة فرار.