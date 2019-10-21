درك عنابة يحجز عتاد يستعمل في نهب المرجان

تمكنت الدرك الوطني لعنابة، خلال نهاية الأسبوع، من حجز عتاد يستعمل في عملية نهب المرجان بطريقة غير شرعية.

وتم الحجز داخل منزل المشتبه فيه البالغ من العمر 34 سنة الساكن بـحي سيدي سالم بلدية البوني.

حيث تم حجز جهاز كاشف مادة المرجان، قارورة أكسيجين، بذلة غطس بجميع لواحقها، معاول، شباك تستعمل في جمع المرجان.

كمات تم حجز ساعات يدوية، أجهزة تحديد العمق، كمية من البنزين، مبلغ مالي كعائدات بيع المرجان.

بالإضافة إلى عتاد آخر يستعمل في استخراج المرجان وتهريبه، كان مخبأ بإحكام في منزل المشتبه فيه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.