درك عنابة يحجز قرابة 28 ألف علبة من السجائر

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة من حجز 27670 علبة من السجائر بمختلف الأنواع.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات واردة إلى مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 08 ماي 1945 بعنابة. مفادها وجود مستودع مخصص لتخزين وتوزيع مادة التبغ دون رخصة (سجائر)، داخل وخارج الولاية. وبعد تنشيط عنصر الإستعلام، تم تحديد موقع المستودع الذي يقع بأحد أحياء بلدية عنابة. بعد إستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش المستودع محل المعلومة.

أسفرت العملية عن حجز 27670 علبة سجائر من مختلف الأنواع. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 670 مليون سنتيم عائدات البيع، بالإضافة إلى آلة لعد النقود وكذا فواتير غير مطابقة.

فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة نقل وحيازة مادة التبغ لغرض البيع دون رخصة، تحرير فواتير غير مطابقة، جنحة الممارسات التجارية غير الشرعية، جنحة الممارسات التجارية التدليسية وكذا جنحة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.

