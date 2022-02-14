درك عنابة يحجز ما يقارب 6 قناطير من الفحم

حجز أفراد فصيلة الأمن والتدخل بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة 6 قناطير من مادة الفحم.

وجاءت هذه العملية بناءاعلى معلومات واردة الى أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني فصيلة الأمن و التدخل.

والتي افادت وجود شاحنة من نوع foton محملة بمادة الفحم على مستوى الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين بلديتي واد العنب و برحال.

أين تم توقيف الشاحنة بعد مراقبة وثائقها و تفتيشها، ليتم العثور على 25 كيس من مادة الفحم بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.

وباجمالي بلغ 6 قناطير حيث لم يقدم المعنيان اي تبريرات موضوعية بشأن طريقة الحصول على الفحم.

وبعد استكمال التحقيق مع المعنيان تم حجز كميات الفحم وتسليمها الى مصالح الغابات مع إنجاز ملف قضائي في حقهما.

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