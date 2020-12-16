درك عنابة يضع حد لنشاط عصابة تتاجر بالمخدرات والأقراص المهلوسة

فككت افراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار، شبكة إجرامية تنشط في تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى اقليم دائرة الحجار .

حيث من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 26 و38 سنة ينحدرون من حي الكرمة بلدية الحجار يتخذون من هذه التجارة غير القانونية نشاطا مربحا.

العملية اسفرت عن حجز ازيد من 2491 قرص من المواد الصيدلنية منها 264 قرص مهلوس من مختلف الانواع و استرجاع سيارة سياحية من نوع “تيغوان” و هواتف نقالة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الموقوفين قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.