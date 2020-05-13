درك عنابة يطيح بأعوان حراسة متورطين في سرقة مواد بناء من شركات أجنبية بذراع الريش

نجحت قوات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لواد العنب بعنابة، في الإطاحة بعصابة وشبكة إجرامية مختصة في سرقة مواد البناء من الشركات الأجنبية.

وقد ذكرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة لـ”النهار اونلاين”، أنّ هذه الشبكة الإجرامية مختصة في سرقة مواد البناء من ورشات البناء الواقعة على مستوى المدينة الجديدة لذراع الريش.

وتتكون العصابة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 إلى 43 سنة وينحدرون من قرية ذراع الريش.

وقد تم الإطاحة بالعصابة خلال دورية لعناصر الدرك وقت الحجر الجزئي، أين تم توقيف شاحنة محملة بمواد حديدية متبوعة بسيارة سياحة، وقد ظهرت علامات الارتباك والخوف على الموقوفين الأربعة وهو ما تطلب تحويلهم إلى مقر الفرقة الاقليمية لواد العنب.

وأثناء عملية التحقيق معهم، تبين بأنهم قاموا بسرقة مواد البناء من الحديد المقدر بحوالي 17 قنطارا، كما تبين أيضا بأن ثلاثة منهم يعملون كأعوان أمن في نفس الشركة الأجنبية التي تم سرقة منها هذه المواد، ما تطلب إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والأمنية اللازمة في حقهم.