درك عنابة يطيح بشبكة تتكون من 8 أشخاص تروج المخدرات والأقراص المهلوسة

أطاحت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء، بشبكة وطنية تتكون من 8 اشخاص تنشط في ترويج المخدرات و الاقراص المهلوسة و حجز ازيد من 1858 قرص .

وتتراوح اعمار الموقوفين ما بين 17 و30 سنة من بينهم فتاة ينحدرون من ولايتي عنابة و الوادي، اين يمتد نشاط الشبكة من الحدود المغربية انطلاقا الى الحدود الشرقية حيث يعمل افردها على نقل و ترويج الاقراص المهلوسة.

حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء، من مصدر موثوق مفادها حيازة شخص لكمية من الاقراص المهلوسة بغرض ترويجها على مستوى احياء ولاية عنابة.

وبعد وضع خطة محكمة و اتخاذ جميع الاجراءات الامنية اللازمة تم تفتيش منزل المشتبه فيه و العثور على ستة اشخاص و حجز 1844 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين.

بالإضافة الى 10صفائح من الكيف المعالج بوزن 1٫780 كلغ كانت مخباة باحكام بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدرت بازيد من 5350000 دج .

ومن خلال التحقيق تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء من توقيف شخص آخر و حجز 14 قرص مهلوس معدة للبيع خارج الولاية، كما اسفرت العملية ايضا عن حجز اسلحة بيضاء من الصنف السادس و 8 هواتف نقالة تستعمل للتواصل بين أفراد الشبكة و سيارة سياحية.