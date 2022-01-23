درك عنابة يطيح بشبكة تنظم رحلات “حراقة”

فكك أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبوني، شبكة اجرامية تقوم بتهريب المهاجرين غير شرعيين تتكون من 8 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 35 سنة.

أين ينحدرون من ولاية عنابة كانوا بصدد التحضير لعملية الهجرة السرية عبر البحر لمجموعة من الشباب انطلاقا من شاطئ سيدي سالم بلدية البوني نحو الضفة المقابلة.

وأسفرت العملية عن توقيف 8 اشخاص و حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة والدينار الجزائري مع حجز 7 هواتف نقالة وعتاد خاص بالبحارة.

بالإضافة الى اجهزة تحديد المواقع GPS، وحجز مركبتين تستعملان من طرف أفراد الشبكة في مختلف تنقلاتهم في حين تم حجز قارب نزهة كان مجهز لنقل المهاجرين غير شرعيين.

وبعد استكمال التحريات و مختلف الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضائيا.