درك عنابة يطيح بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحراڤة” نحو جزيرة “سردينيا”

عثر بحوزتهم مبالغ مالية بالأورو والدينار

أطاحت، أول أمس، قوات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “التريعات” بعنابة، بشبكة جهوية مختصة في تهريب “الحراڤة” انطلاقا من سواحل عنابة نحو الضفة الأخرى من المتوسط، خاصة جزيرة “سردينيا” الإيطالية.

وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار”، أن أفراد شبكة مشبوهة يحضرون لتنظيم رحلات هجرة عير شرعية لـ”حراڤة”، وينسقون فيما بعضهم لانطلاق هذه الرحلات من سواحل إحدى بلديات عنابة خلال الأيام المقبلة.

وبتفعيل عنصر الاستعلام والتحري، تبين بأن مجموعة من الشباب يخططون لتنظيم رحلة غير شرعية عن طريق البحر نحو جزيرة “سردينيا” الإيطالية، وجمع مبالغ مالية معتبرة من طرف الشباب الراغبين في المشاركة بهذه الرحلة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

وخلال تحقيقات الدرك الوطني، نجحت في توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، ينحدرون من قسنطينة وميلة، وقد تم توقيفهم في كمين مشترك بين فرقة الدرك للتربعات وقوات الأمن والتدخل التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني.

كما أوضحت ذات المصادر، أنه تم حجز 1230 أورو بحوزتهم، إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بحوالي خمسين مليونا، وكمية من السجائر وعتاد تحديد الأماكن في البحر.

وقد تم تحويل الموقوفين مباشرة إلى مقر الفرقة لمباشرة التحقيق الأمني معهم، تحضيرا لتقديمهم إلى السلطات القضائية المختصة إقليميا.