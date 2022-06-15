درك عنابة يطيح بـ 14 شخصا ويحجز 17 كلغ نحاس وكميات من الكيف المعالج

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة في عمليات متفرقة بداية هذا الأسبوع. من توقيف 14 شخص تتراوح اعمارهم ما بين 20 و52 سنة. ينحدرون من ولاية عنابة متورطين في حيازة كميات معتبرة من الكيف المعالج والاقراص المهلوسة. والسرقات والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم .

كما أسفرت العملية عن حجز أزيد من 17 كلغ من الكوابل النحاسية المسروقة من طرف ذات الشبكة التي تستهدف المؤسسات العمومية والخاصة. كما تمكنت ذات الفرقة من حجز اسلحة بيضاء سكاكين من الحجم الكبير موجهة للاعتداء على الأشخاص.

أين تم إنجاز ملفات قضائية وتقديمهم امام الجهات المختصة قضائيا.