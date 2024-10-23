درك عنابة يطيح بـ 5 مسلحين اعتدوا على صاحب محل

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباردة مجموعة عنابة، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، اعتدوا على صاحب نقطة بيع لحوم بيضاء والسطو باستعمال أسلحة بيضاء مع التهديد بالقتل.

وأوضح بيان لذات السلك الأمني، أن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباردة مجموعة عنابة. تلقو شكوى بخصوص تعرض صاحب نقطة بيع لحوم بيضاء إلى الإعتداء. والسطو باستعمال أسلحة بيضاء مع التهديد بالقتل من طرف أشخاص ملثمين.

ليتم بعدها مباشرة وباستغلال مقطع الفيديو المتداول تم تفعيل عنصر الإستعلام وتكثيف البحث والتحري. مع استغلال كافة الوسائل التقنية أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم ورصد مواقعهم، من توقيفهم بعد وضع خطة محكمة.

وأشار المصدر نفسه، أنه بعد التعمق في التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية مجاورة. وإيقاف الرأس المدبر للعملية.

كما أوضح أنه العملية أسفرت عن توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم، فيما لا يزال شخصان آخران تم تحديد هويتهما في حالة فرار. متورطون في جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جناية. السرقة بتوفر ظرفي التعدد وإستحظار مركبة باستعمال سلاح أبيض، التهديد بالقتل وهو الاعتداء الذي رصدته كاميرات المراقبة بمحل الضحية وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، حسب ذات البيان.

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