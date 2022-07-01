درك عنابة يطيح بمدير  ” anad” متلبسا بتلقيه الرشوة!

أطاح أفراد فصيلة الأبحاث التابعة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة، بالمدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية عنابة anad.

والذي كان متلبسا بتلقيه مبلغ 150 مليون، اين قدمت له رشوة من طرف أحد الممولين الناشطين بولاية عنابة.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فقد تم اقتياد المدير من طرف فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق.

وكان هذا المدير الذي لم يمر على تعيينه في عنابة الاّ 3 اشهر فقط، يقوم بالتعامل مع الموردين من خلال تمرير الملفات مقابل الحصول على نسبة من قيمة المشاريع.

لتقوم مصالح الدرك الوطني بمتابع تحركات المدير منذ مدة، وذلك بعد ورود شكاوى من طرف بعض الموردين.

والذي طلب منه تقديم 20 مليون عن كل ملف مقابل الاسراع في الاجراءات الادارية للملفات، حسب ذات المصادر.