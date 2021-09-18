درك عنابة يطيح بمشتبه فيهما في اختطاف صاحب شاحنة لنقل مواد شبه صيدلانية

أوقفت قوات الدرك الوطني في عنابة، ليلة أول أمس، شخصين في عقدهما الثاني من العمر، تورطا في قضية الاعتداء على صاحب شاحنة لنقل المواد شبه الصيدلانية، والتسبب في مقتل ثلاثيني كان على متن دراجة نارية خلال هروبهما.

وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار”، بأن صاحب شاحنة متوسطة الحجم قادمة من إحدى الولايات الشرقية لتوزيع مواد شبه صيدلانية على مستوى المنطقة الصناعية بمنطقة “السرول” التابعة لبلدية “البوني”، تفاجأ بتوقيفه من طرف شخصين والاعتداء عليه وتهديده بالسلاح الأبيض لتغيير مساره، وتوجيهه إلى منطقة مجهولة.

وخلال قيادة أحدهما للهروب والاختباء بعد اختطاف الضحية، تسببا في مقتل شخص آخر في عقده الثالث من العمر، كان على متن دراجة نارية بمخرج منطقة “السرول”.

وقد كثّفت قوات الدرك الوطني من تحقيقاتها وتحرياتها لتحديد هوية المشتبه فيهما في هذه القضية، ونجحت من خلال ذلك، عناصر الضبطية القضائية، في توقيف شخصين مشتبه فيهما، فيما تم تحديد هوية شخصين آخرين لا يزالان في حالة فرار.