درك عنابة يفكك شبكة مختصة في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل 

نفذت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة عملية نوعية فككت من خلالها شبكة مختصة في النصب والاحتيال على الجمهور، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، نفذت العملية على إثر شكوى لدى مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال تتعلق بوقوع أحد المواطنين ضحية نصب واحتيال.

حيث تعامل الضحية مع إحدى الصفحات الإلكترونية انتحلت صفة شركة معروفة مختصة ببيع الشاحنات. وذلك باستدراج ضحاياها عبر مراحل تنتهي بطلب تصوير البطاقة الذهبية للضحية. وسحب المبلغ المالي المتفق عليه دون علمه.

وعلى الفور، تمت مباشرة التحقيق باستغلال تقنيات البحث والتحري الخاصة التي أسفرت عن تحديد كافة أفراد الشبكة الإجرامية بدقة، وتبين أنها احتالت على ضحايا من مختلف ربوع الوطن.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تمّ تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات، حيث تم توقيف كافة أفراد الشبكة وضبط محجوزات لها علاقة بالجريمة متمثلة في هواتف نقالة، شرائح إلكترونية، صكوك بريدية مهيّأة وبطاقات ذهبية.

وبعد التعمق في التحقيق، تبين أن قيمة المعاملات المالية بين أفراد الشبكة فاقت 2 مليار سنتيم في وقت وجيز.

وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.