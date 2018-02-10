درك عنابة يفكك شبكة مختصة في سرقة السيارات

تمكن الدرك الوطني لولاية عنابة بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا.

وحسب مصادر النهار فإنّ الأشخاص ينحدرون من ولاية عنابة، الطارف، قسنطينة وأم البواقي تتراوح أعمارهم مابين 38 و43 سنة. يقومون بسرقة السيارات وتفكيكها وتهريبها وبيعها عب عدة ولايات من الشرق الجزائري.

حيث تمّ تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكه الذين كانا على متن سيارة.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور على مجموعة من الأغراض تعود للضحايا الذين تمت سرقة سيارتهم.

كما تم العثورعلى مجموعة من لواحق السيارت المسروقة.