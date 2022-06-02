درك عنابة ينفي اختطاف طفلتين من طرف شخصين بحي حجر الديس
فندت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، خبر اختطاف طفلتين من طرف شخصين، بحي حجر الديس بلدية سيدي عمار بولاية عنابة.
و في هذا السياق، نفت ذات المصالح في بيان لها المعلومات المنتشرة في بعض الجرائد حول محاولة اختطاف طفلين في حجر الديس بلدية سيدي عمار.
وأضاف البيان، عن تناول بعض الصحف و الجرائد لمقالات صحفية مفادها احباط محاولة اختطاف طفلتين في حي حجر الديس ببلدية سيدي عمار من طرف شخصين، أين قام المواطنون بتوقيف أحد المختطفين و اوسعوه ضربا و سلموه لمصالح الدرك الوطني.
كما اعتبرت ذات المصالح أن هذه الاخبار مجرد إشاعات، حيث يتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 77 سنة مختل عقليا و مصاب بمرض الزهايمر، أين تدخلت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار على الفور واتخدت جميع الاجراءات القانونية اللازمة.
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وزير الصحة ينهي مهام مدير مستشفى عنابة
كما أنهى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، محمد ناصر.
حيث أكد مدير الصحة لولاية عنابة محمد ناصر دعماش، في تصريح خص به قناة “النهار”،
إن وزير الصحة أنهى مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة “محمد ناصر”.
وكان وزير الصحة، قد تحدث أمس السبت في تصريحات صحفية، عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استعجالات المركز الاستشفائي بعنابة.
ويظهر في الفيديو، سيارة إسعاف واحدة تابعة للمستشفى المذكور، تقل 6 مرضى دفعة واحدة.
وقال الوزير: “تأسفت كثيرا عند رؤيتي للفيديو المتداول.. تكلمت مسبقا أننا في علة مع الاستعجالات ومن الضروري العمل عليها”.
وأضاف بن بوزيد”: “زرت عنابة قبل حوالي شهر، كما زرت عدة ولايات أخرى، وأعطينا تعليمات وتوصيات حول مصالح الاستعجالات”.
كما كشف وزير الصحة، عن تدشين مستشفى للاستعجالات الطبية بولاية عنابة قريبا.
وقال بن بوزيد، أنه وبعد أقل من شهر، أي قبل أواخر شهر جوان سيتم تدشين أكبر مستشفى مخصص للاستعجالات بعنابة.
وسيكون مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والاختصاصات الطبية والجراحية.