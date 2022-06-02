درك عنابة ينفي اختطاف طفلتين من طرف شخصين بحي حجر الديس

فندت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، خبر اختطاف طفلتين من طرف شخصين، بحي حجر الديس بلدية سيدي عمار بولاية عنابة.

و في هذا السياق، نفت ذات المصالح في بيان لها المعلومات المنتشرة في بعض الجرائد حول محاولة اختطاف طفلين في حجر الديس بلدية سيدي عمار.

وأضاف البيان، عن تناول بعض الصحف و الجرائد لمقالات صحفية مفادها احباط محاولة اختطاف طفلتين في حي حجر الديس ببلدية سيدي عمار من طرف شخصين، أين قام المواطنون بتوقيف أحد المختطفين و اوسعوه ضربا و سلموه لمصالح الدرك الوطني.

كما اعتبرت ذات المصالح أن هذه الاخبار مجرد إشاعات، حيث يتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 77 سنة مختل عقليا و مصاب بمرض الزهايمر، أين تدخلت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار على الفور واتخدت جميع الاجراءات القانونية اللازمة.

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