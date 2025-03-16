درك عنابة يوقف شخصين قاما بالإعتداء على أحد مستعملي الطريق

أوقفت مصالح الدرك بعنابة اليوم الأحد شخصين قاما بالإعتداء على أحد مستعملي الطريق.

وحسب صفحة طريقي العملية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بقيام شخصين بإعتداء بالعنف على أحد مستعملي الطريق بإستعمال الأسلحة البيضاء مع التحطيم العمدي لملك الغير .

وفور ذلك قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببعين الباردة بفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية.

واسفرت العلمية بتوقيف شخصين بتمهة تحطيم العمدي لملك الغير و تعدي على مستعملي الطريق و التهديد بالعنف بواسطة إستعمال أسلحة بيضاء.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة .