درك عنابة يوقف عصابة تتاجر بالذهب بدون رخصة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة الذهب.

الشبكة تتاجر في الذهب بطريقة غير شرعية وبدون رخصة إنطلاقا من الجزائر مرورا بدولة تونس إلى الدول المجاورة الأخرى.

حيث تم حجز أكثر من 1 كلغ من الذهب الأصفر، وكمية من الفضة، ومبالغ مالية من العملة الوطنية وعملات مختلفة، بالإضافة إلى سيارة.

ومجموعة من الأجهزة المخصصة في تصميم وتصهير المعادن.

وجاءت العملية إثر معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني عن نشاط المتورطين في تجارة الذهب بدون رخصة على مستوى الإقليم.

حيث وبعد ترصد المشتبه فهم تم توقيفهم داخل المحل الذي يتاجرون فيه والذي لا توجد به لافتة تدل على أنه محل مجوهرات.

و يقومون بتصهير الذهب وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والقانونية وتفتيش المحل تم العثور على كمية من المعادن النفيسة.

و مبالغ مالية من مختلف العملات بالإضافة إلى حجز سيارة كانت تستعملها العصابة في نشاطها.

استكمالا لمجريات التحقيق تم تفتيش السيارة الخاصة بالمعنيين،أين تم العثور على كمية معتبرة من الذهب لايحمل الدمغة.

كانت مخبأة بإحكام وبطريقة احترافية داخل السيارة والتي كان سينقلها المعنيون إلى مكان آخر لبيعها.

المشتبه فيهم الثلاثة مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم مابين 30 و 41 سنة.

تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.