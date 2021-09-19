درك عنابة يوقف فتاة يشتبه تورطها في اختطاف صاحب شاحنة لنقل المواد شبه الصيدلانية

بعد يوم من توقيف شخصين في عقدهما الثاني من العمر

تمكنت، ليلة أول أمس، قوات الدرك الوطني في عنابة، من توقيف فتاة في عقدها الثاني من العمر، يشتبه تورطها في قضية الاعتداء على صاحب شاحنة لنقل المواد شبه الصيدلانية بمنطقة “السرول”، والتسبب في مقتل ثلاثيني كان على متن دراجة نارية خلال هروبهم.

وقد توصلت عناصر الدرك الوطني خلال تحرياتها وتحقيقاتها إلى تحديد هوية فتاة يشتبه في تورطها في هذه القضية الخطيرة التي اهتزت لها الولاية قبل أيام، وتوقيفها، بعد تعرض صاحب شاحنة متوسطة الحجم قادمة من إحدى الولايات الشرقية، لتوزيع مواد شبه صيدلانية على مستوى المنطقة الصناعية بمنطقة “السرول” التابعة لبلدية “البوني”، للاختطاف بعد توقيفه من طرف شخصين في عقدهما الثاني من العمر، والاعتداء عليه وتهديده بالسلاح الأبيض لتغيير مساره، وتوجيهه إلى منطقة مجهولة، وخلال قيادة أحدهما للهروب والاختباء بعد اختطاف الضحية، تسببا في مقتل شخص آخر في عقده الثالث من العمر، كان على متن دراجة نارية بمخرج منطقة “السرول”.

وكانت عناصر الدرك الوطني قد أوقفت، قبل يومين، شخصين آخرين في عقدها الثاني من العمر، يشتبه أيضا في تورطهما في هذه القضية الخطيرة، مع تحديد هوية شخصين آخرين لا يزالان في حالة فرار.