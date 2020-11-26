درك عنابة يوقف 5 أشخاص ويضع حد لشبكتين اجراميتين 

أوقف افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببرحال شبكة اجرامية تروج المؤثرات العقلية تتكون من شخصين أعمارهم 28 و32 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

وجاءت هذه العملية بعد توقيف مشتبه به على متن سيارة من نوع تويوتا ياريس، على مستوى الطريق المعبد الغير مصنف الرابط بين قرية طاشة ببلدية برحال وقرية الزاوية بلدية بن زعرور بسكيكدة.

ليعثر بعد تفتيشهم على كمية من الاقراص المهلوسة، قدرت باكثر من 340 قرص من نوع بريغيالين، ريفوتريل، ليتم تقديم المعنيين امام الجهات القضائية اقليميا.

ومن جهة أخرى حجزت الفرقة الاقليمية بسيدي عمار خلال هذا الأسبوع اكثر من 27 قطعة من المخدرات مهيأة للبيع و 17.2غرام من المرجان.

كما أوقفت 3 أشخاص متورطين بتجارة المخدرات وصيد المرجان بطريقة غير شرعية، تتراوح اعمارهم ما بين 29 و 61 سنة.

أين تم حجر مبلغ مالي يقدر بـ 84.000.00 دج وصفيحة من المخدرات تقدر ب 9.5 من عائدات بيع المخدرات ليقدم المعنين امام الجهات القضائية.