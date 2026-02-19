درك عين الدفلى يطيح بشبكات تنصب عبر صفحات وهمية بإستعمال “بريدي موب”

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى، من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية تنشط على مستوى التراب الوطني. مختصة في النصب والإحتيال على الجمهور بإستعمال تطبيقية بريدي موب، وكذا صفحات وهمية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

العملية جاءت على إثر تلقي عدة شكاوي من طرف ضحايا تعرضوا لسلب مبالغ مالية من حساباتهم البريدية، بعد استدراجهم من طرف المشتبه فيهم التحريات الميدانية والتقنية المعمقة التي باشرها مستخدمو الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى. بالإستعانة بأفراد فصيلة مكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمجموعة. أفضت إلى تحديد هوية عناصر الشبكات الإجرامية سالفة الذكر، أين تم على إثرها توقيف 18 شخصاً مشتبه فيهم وتجميد مبالغ مالية في حسابات المتورطين حجز سيارة سياحية وحجز 15 ve هاتف نقال.

سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة في الانتهاء من التحقيق.

