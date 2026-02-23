درك عين الدفلى يوجه نداءً بخصوص هؤلاء الأشخاص

أعلنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى، أن الأشخاص الظاهرة صورهم في الوثيقة المرفقة، مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الجنحة النصب والاحتيال وسلب مال الغير بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

بالإضافة إلى جنحة انتحال صفة محددة قانونا موظف بمؤسسة بريد الجزائر. وجنحة إنتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير جنحة. وإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو تعديل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها.

وكذا جنحة بحث أو تجميع أو توفير أو إتجار في معطيات مخزنة أو معالجة عن طريق منظومة معلوماتية. وجنحة حيازة أو إستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها لهذه المعلومات. وجنحة المشاركة في مجموعة أو في إتفاق تألف بغرض الإعداد للمساس بأنظمة المعطيات الآلية.

وجنحة جمع ومعالجة بطريقة غير مشروعة لمعطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أو ترخيص. وهذا باستغلال الأرقام الهاتفية والحسابات البريدية وصفحات لشركات وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المذكورة في أعلاه.

وفي هذا الصدد، وجهت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى، نداء لكل شخص قد وقع ضحيتهم أو تعرف عليهم أو لديه معلومات عنهم التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى كل من محكمة عين الدفلى، العطاف ومليانة. أو مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.