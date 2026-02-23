درك عين الدفلى يوقف شخصا ويسترجع كنز نقدي يضم 10200 قطعة

تمكن مستخدمو الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى من استرجاع كنز نقدي وممتلكات ثقافية كانت بحوزة شبكة إجرامية. مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية المنقولة. تنشط عبر إقليم ولايتي تيبازة وعين الدفلى.

العملية جاءت بناءً على ورود معلومات حول القضية، حيث تمّ تكثيف التحريات الاستعلام ليتبين أن أفراد الشبكة يتحصلون على هذه الممتلكات الثقافية عن طريق الحفر والتنقيب ونبش القبور. قبل الشروع في نقلها إلى مختلف الجهات، مرورا بولاية عين الدفلى، قصد إعادة بيعها بطريقة غير قانونية.

وقد تم وضع مخطط أمني محكم من أجل توقيف أحد عناصر الشبكة على مستوى الطريق الوطني رقم 35 الرابط بين ولايتي تيبازة وعين الدفلى وهو بصدد نقل كمية معتبرة من القطع الأثرية.

العملية أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه بينما يبقى آخر في حالة فرار، مع حجز كتر نقدي يضم 10200 قطعة نقدية من مادة البرونز تشير المعطيات الأولية إلى أنها تعود إلى الفترة الرومانية، حجز ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة والتحديد العلمي، فيما سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

