درك عين الدفلى يُفكك شبكة إجرامية لسرقة الكوابل النحاسية

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية والمحولات الكهربائية مع تخريب أملاك عمومية.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، يمتد نشاط الشبكة إلى عدة ولايات. وتؤدي أعمالها التخربية الى الإخلال بعمليات تزويد المواطنين بالماء والكهرباء. مع تذبذب في الاتصالات السلكية واللاسكية، ما يؤثر سلبا على السكينة والأمن العمومين.

ونفّذت مصالح الدرك الوطني العملية بناءً على معلومات واردة الى أفراد الفرقة الإقليمية بالعبادية حول وجود مجموعة من الأشخاص ينوون سرقة محول كهربائي بإقليم بلدية العبادية.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وإعداد خطة محكمة تم توقيف عناصر الشبكة المكونة من 10 أشخاص مشتبه فيهم. ياثنان منهم في حالة فرار، مع استرجاع قنطارين و10 كغ من الكوابل والأنابيب النحاسية ومحولين كهربائيين.

كما تم حجز السيارتين المستعملتين في عملية نقل المسروقات ومعدات ووسائل مستعملة في عملية التخريب.

وتستغل هذه الشبكة مستودعين بولايات متفرقة تختص في جمع مختلف الخردوات. بما فيها البلاستيكية لتضليل المصالح الأمنية في عملية المتاجرة بمادة النحاس.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم إنجاز ملف قضائي وتقديم المعنين فور الانتهاء من التحقيق.