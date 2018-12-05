درك عين تموشنت يحبط محاولة هجرة سرية لأربعة أشخاص

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، لعين تموشنت، اليوم الأربعاء، من إيقاف 04 أشخاص، حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية.

وحسب ذات الهيئة، ينحدر إثنان منهم من الشرق الجزائري، وآخر من عين تموشنت، فيما يحمل أحدهم جنسية الفرنسية.

وقد كان الشباب الأربعة، على متن سيارة نفعية في طريقهم إلى أحد شواطئ بني صاف، من أجل الإقلاع في رحلة “حرقة.

وقد تم إيقافهم من طرف الدرك في أحد الحواجز، وبحوزتهم كمية من البنزين، اين أقروا بأنهم يحاولون مغادرة أرض الوطن.

وتم تحويلهم لمقر الفرقة الإقليمية لاكتمال التحقيق، ثم تقديمهم للمصالح القضائية.