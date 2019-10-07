درك عين تموشنت يفكك عدد من شبكات تنظيم الحرڨة تضم 16 شخصا

تمكنت عناصر الدرك الوطني بالعامرية في عين تموشنت من تفكيك عدد معتبر من الشبكات المختصة في تنظيم رحلات الهجرة الغير الشرعية في ظرف 48 ساعة فقط.

العملية أسفرت عن توقيف 16 شخصا ينحدرون من ولايات عين تموشنت، سيدي بلعباس و وهران و تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 سنة.

أين تم إيداع هاته الشبكات التي اختصت في تهريب”الحراقة”عبر قوارب الموت نحو السواحل الاسبانية المؤسسة العقابية بسيدي بن عدة .

حيث كانوا بصدد القيام بتنظيم رحلات لأزيد من 62 شخصا خلال اليومين الأخيرين قبل أن تحبط العناصر الأمنية مخططاتهم.

وتوقف الحراقة المعنيين الذين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن على غرار بجاية، سكيكدة، عين تموشنت، سيدي بلعباس و وهران.