درك عين تموشنت يكثف العمل للتصدي لظاهرة سرقة المواشي

باشرت وحدات المجموعة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت، زيارات ميدانية مكثفة لمختلف الأسواق ونقاط بيع المواشي المستوردة المتواجدة عبر اقليم الاختصاص.

وتهدف هذه الحملة التحسيسية الى ضمان حماية الموالين وممتلكاتهم وتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين.

كما تم من خلالها مراقبة سير عمليات البيع في ظروف آمنة، مع وضع تشكيل أمني عبر الطرقات والمحاور وتكثيف التفتيشات للمركبات الناقلة للمواشي للتصدي لكل أشكال السرقة والاحتيال.

كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمختلف المزارع وأماكن الرعي لتقديم نصائح وارشادات للموالين والفلاحين. لضرورة التبليغ عن أي تحركات مشبوهة أو محاولة للسرقة من طرف مجهولين.