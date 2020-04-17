درك عين تيموشنت يحجز 300 لتر من النبيذ الأحمر

أخبار الجزائر
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درك عين تيموشنت يحجز 300 لتر من النبيذ الأحمر
بقلم كمال بوعزة

تمكنت عناصر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعقب الليل على مستوى الطريق الوطني رقم 96 الرابط بين عين تموشنت وسيدي بلعباس من حجز 300 لتر من النبيذ.

الكمية تم حجزها في جزءه الرابط بين بلدية أغلال وبلدية عقب الليل و على اثر دورية للأفراد التي تندرج في إطار المراقبة العامة للإقليم في بلدية عقب الليل.

أين تم حجز كمية تقارب 300 لتر من المشروبات الكحولية من نوع النبيذ الأحمر ” rouge ” كانت موجهة للبيع بدون رخصة وفي شروط غير صحية مع توقيف شخص كان يقوم ببيع هاته السلع التي تم حجزها و إتلافها بتعليمات من الجهات القضائية.


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