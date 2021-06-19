درك “عين كرمس” في تيارت يفكّك شبكة مختصة في تنظيم رحلات “حرڤة” للفتيات

العملية تمت بالتنسيق مع درك وهران

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “عين كرمس” بتيارت، إثر معلومات وتحقيقات معمقة. من تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال على عنصر النساء، في قضية بدأت خيوطها بإغراء إحدى الفتيات بضمان رحلات سرية إلى الخارج.

حيث تم التحايل على الفتاة بتحويلها من تيارت إلى ولاية وهران قبل إرغامها على سرقة مبلغ مالي معتبر من عائلتها. لتتعرض بعد ذلك إلى عملية اغتصاب وسرقة.

وحسب مصادر “النهار”، فقد قادت التحقيقات إلى توقيف 3 عناصر من الشبكة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لولاية وهران، الذين كانوا يوهمون ضحاياهم بتدبير رحلات إلى الخارج عن طريق “الحرڤة” التي أحبطت في وهران ليتم توقيف المتهمين واسترجاع مبلغ مالي وهواتف نقالة ووثائق إدارية أخرى، ليحال المتهمون على الجهات القضائية بتهمة النصب والاحتيال والإيهام بتدبير رحلات سرية نحو أوروبا.