درك غرداية يحجز أزيد من 36 ألف قرص مهلوس

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت القضية على إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود مشتبه فيه يقوم بنقل المؤثرات العقلية على متن سيارة إسعاف.

وإستغلالا للمعلومة قام مستخدمي فرقة الأمن والتحري بالضاية بدورية عبر الإقليم مع وضع نقطة مراقبة.

وبعد توقيف المركبة المشتبه فيها وتفتيشها بالاستعانة بالثنائي السينوتقني. تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية موجهة لغرض العرض والترويج. كانت مخبأة بإحكام في تجاويف تحت المقعد الخلفي بصندوق المركبة وداخل صندوق المغسلة وبرفوف وضع الأدوية.

وبعد مواصلة للتحقيق أسفرت العملية عن توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وحجز 36350 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ. وهاتف نقال سيارة إسعاف مجهزة بالإضافة إلى 04 سيارات للنقل الصحي.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور