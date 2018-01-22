درك غليزان يسترجع طفل ساعات بعد إختفائه

تمكنت مصالح الدرك الوطني بغليزان من إسترجاع طفل ساعات بعد إختفاءه بدوار الساينية ببلدية بني درقن بلدية زمورة.

وحسب ما ورد للنهار أون لاين، فإنه تم العثور على على الطفل “ب س ا” البالغ 11سنة، ويدرس في الخامسة إبتدائي مختبأ.

وأضاف ذات المصدر، أنه كان مختبأ بإحدى مزارع الواقعة بالقرب من المنزل العائلي بعد ساعات من تبلغ ذويه حول اختفاءه.

وحسب تصريح أفراد العائلة، أن سبب هذا الإختفاء هو عدم التوجه للمدرسة، يرجع الى خوفه من المعلم، بسبب عدم احضار صورة شمسية طلبت منه.

وبعد نهاية التحقيق، تم تسليم الطفل الى ذويه في صحة جيدة.

وللإشارة، فقد سخرت مصالح الدرك الوطني، كل أفرادها، اضافة الى فصيلة الامن والتدخل الاولى بالمجموعة الاقليمية.