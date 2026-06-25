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درك غليزان يطيح بشبكة إجرامية تُروّج المخدرات والمهلوسات بمديونة

بقلم حمزة زروقي
درك غليزان يطيح بشبكة إجرامية تُروّج المخدرات والمهلوسات بمديونة
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تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمديونة ولاية غليزان من توقيف شخصين ينشطان في مجال الترويج و بيع المخدرات و الاقراص المهلوسة. أحدهما مبحوث عنه و محل أمر بالقبض من أجل جنحة البيع و وضع البيع مخدرات. مع حجز كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية.

تعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد الفرقة مفادها قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإستعمال وسيلة نقل. وبالاشراف الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، و بعد تنشيط عنصر الإستعلامات تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه و تم وضع خطة محكمة للإطاحة به. كلّلت العملية بتوقيفه و توقيف شخص آخر محل أمر بالقبض كان يخفيه في منزله بغليزان.

كما تم في نفس السياق حجز كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية، مبلغ مالي من عائدات الترويج، دراجة نارية كانت تستعمل في عملية الترويج.

فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.

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