درك غليزان يطيح بشبكة دولية تختص في تزوير العملة الوطنية والصعبة بزمورة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة، من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في تزوير النقود وترويج الأوراق النقدية

من العملة الصعبة والوطنية، حيث أنه وبناءا على معلومات متحصل عليها، تم توقيف وتفتيش سيارة سياحية،حسب بيان لذات السلك النظامي.

عثر بداخلها على مساحيق ذات اللون الأبيض والأزرق، بعد متابعة والتعمق في التحقيق وتمديد الإختصاص إلى إقليم ولايات أخرى

وكذا القيام بعمليات تفتيش لمساكن المشتبه فيهم،أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره136.620 ألف أورو،و18 ورقة من فئة 100 دولار.

بالإضافة إلى 37مليون سنتيم، 19.250 ألف ورقة مهيئة للتزوير، سيارة سياحية تستعمل لتنقلات العصابة، ورزم أوراق بيضاء مهيأة للتزوير .

ناهيك عن 02 جهازين إعلام آلي، طابعة، 04 قارورات سائل تستعمل لطباعة النقود، و01 علبة من الغبرة تستعمل لطباعة النقود.