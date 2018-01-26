سجلت مصالح الدرك الوطني بغليزان تراجعا في القضايا التي تشمل حالات تعرض الأطفال للضرب والإعتداء وحالات الإختطاف.

وبحسب حصيلة لمصلحة الأمن العمومي للدرك الوطني بالولاية، فإنه تمت معالجة 37 حالة خلال السنة الفارطة.

وذكرت ذات المصالح، أنها سجلت حالة واحدة لإبعاد قاصر و7 حالات تعلقت بالضرب والجرح العمدي وحالة محاولة إختطاف.

كما تم تسجيل 14 حالة تعلقت بالقيام بالفعل المخل بالحياء، 8 حالات تحريض القصر على العنف والدعارة، وحالتين لهتك العرض.

وسجلت ذات المصالح، 3 حالات لتحويل القُصّر والتخلي عن أطفال بأماكن غير آمنة.

وأشارت المصالح، أن المخطط الإستعجالي قد وضع الرقم الأخضر، إضافة للرقم 1055والرقم 104 الذي يبقى تحت تصرف المواطنين.