درك غليزان يعالج 8 قضايا لحجز مواد غير مفوترة هذا الأسبوع

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بدرك غليزان، خلال هذا الأسبوع، من معالجة 8 قضايا تخص ميدان الشرطة الإقتصادية.

القضية الأولى تخص حجز مادة الحديد، نفذتها شرطة المرور عبر الطريق الوطني رقم 4، أين تم توقيف جرار طريقي محمل بـ261 قنطار من مادة الحديد.

فيما تمثلت القضية الثانية في حجز مادة الذرة، حيث تم توقيف جرار طريقي على مستوى السد الثابت بالنقطة الثامنة، وبعد تفتيشه عثر بالمقطورة على حمولة تقدر 271 قنطار و20 كلغ من مادة الذرة.

في حين جاءت القضية الثالثة إثر قيام شرطة الطريق على مستوى نفس السد، بتوقيف شاحنة وبعد تفتيشها عثر على متنها 90 قنطار من مادة الفرينة.

والقضية الرابعة جاءت إثر تنفيذ شرطة الطريق على مستوى محول الطريق السيار شرق غرب بيلل، أين تم توقيف جرار طريقي وبعد تفتيشه تم العثور على متنه 20 طن من مادة الإسمنت.

فيما جاءت القضيتين 5 و6 إثر تفتيش شرطة الطريق على مستوى الطريق السيار بيلل، لشاحنات عثر بداخلها على مشروبات غازية على شكل 6670 قارورة نوع زعيم، و5448 قارورة نوع TNT.

أما القضية السابعة، تمت إثر توقيف شرطة المرور عبر الطريق السيار شرق غرب ببلعسل، لسيارة نفعية كانت محملة بـ 253 وحدة من أفرشة وأغطية منزلية.

في حين جاءت القضية 8 إثر تنفيذ بدورية على مستوى الطريق السيار شرق غرب، أين تم توقيف شاحنة تبريد متوجهة نحو مدينة مستغانم.

وبعد مراقبة الشاحنة وتفتيشها، عثر على متنها 920 كلغ لحم بقري طازج غير مفوترة.

وكل المواد المحجوزة لم تكن مفوترة، وعليه تم انجاز ملف قضائي وتقديمه للعدالة.