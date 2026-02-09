درك غليزان يوقف نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في المتاجرة بالمخدرات 

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من شل نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم توقيف 10 أشخاص من بينهم إمرأة وحجز أكثر من 2500 أقراص نوع بريغابالين و 01 كلغ من الكيف المعالج.

وتعود حيثيات القضية الأولى إلى معلومات واردة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان مفادها قيام مجموعة من الأفراد بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة بإقليم غليزان.

واستغلالا لهذه المعلومات تم وضع مخطط عمل محكم يهدف إلى شل الهيكل التنظيمي للشبكة.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات والتحري الدقيق باستعمال مختلف الوسائل التكنولوجية، تم تحديد هوية أحد أفراد الشبكة.

وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان وبعد رصد واستكشاف عنوان المشتبه فيه الرئيسي، تم تطويق المسكن واقتحامه.

ليتم توقيفه رفقة 4 أشخاص آخرين من بينهم إمرأة وحجز أكثر من 2500 أقراص نوع بريغابالين.

كما تم حجز سكين من الحجم الكبير ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وتم توقيف شخص آخر وتحديد هوية شخصين متورطين في القضية.

فيما تعود حيثيات القضية الثانية إلى توقيف شخص بحوزته 01 كلغ من الكيف المعالج على متن حافلة النقل المسافرين.

ومواصلة للتحقيق والتحري تم تمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة وتفتيش عدة منازل.

حيث تم توقيف 03 أشخاص آخرين متورطين في القضية مع حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين والمجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.