درك غليزان يوقف نصاب يحتال عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور المرضى لجمع التبرعات

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من توقيف شخص يحترف النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي

بجمع التبرعات للمرضى و إستغلال صورهم، حسبما أفاد به بيان لذات السلك النظامي، اليوم السبت .

العملية جاءت إثر تحريات باشرتها ذات المصالح بعد شكوى تقدم بها أحد الأشخاص حول إستغلال صورة شقيقه عبر مواقع التواصل

لأجل جمع تبرعات عبر مواقع التواصل وبعد توقيف الشخص تبين أنه ينشط ضمن جمعية خيرية وهمية

و قد تورط في قضايا تخص جمع تبرعات باستغلال صور اطفال مرضى من قبل، يضيف المصدر ذاته .