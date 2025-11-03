درك فسديس يوقف شخصا محل أبحاث قضائية بباتنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فيسديس ولاية باتنة من توقيف شخص خطير. محل بحث من طرف الجهات القضائية لولاية مجاورة منذ خمس سنوات. وذلك بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية محاولة سرقة الماشية وسرقتها.

العملية تمت خلال نقطة مراقبة مرورية على مستوى الطريق الوطني رقم 03، أين تم توقيف سيارة سياحية كان المشتبه فيه على متنها.

وبعد استغلال التقنيات الحديثة في التحقيق وفقا لبيان خلية اعلام مجموعة الدرك الوطني لولاية باتنة، تبين أنه مطلوب قضائيا. ليتم تحويل الموقوف إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء الإجراءات القانونية.

