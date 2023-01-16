درك قالمة يحجز قرابة 144 قنطار  من الدجاج الفاسد ويوقف شخصين

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنشماية بولاية قالمة 143,86 قنطار ، من لحوم الدجاج غير صالحة للاستهلاك البشري، مع توقيف شخصين متورطين في القضية.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن العملية جاءت على إثر معلومات واردة مفادها وجود شخص يقوم بتخزين وجمع الدجاج المجمد و قاياه قصد إستغلاله في صناعة مادة الكاشير.

وأضاف المصدر، أنه إستغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة تم من خلالها توقيف مركبة (رونو إكسبرس) بداخلها كمية معتبرة من الدجاج وبقايا الدجاج غير مطابقة للمعايير الصحية، وليست خاضعة للفحص الطبي البيطري.

واستنادا للبيان، فقد تم إتلاف المحجوزات تبعا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا أين تم إيداعهما الحبس.