درك قالمة يكشف خيوط جريمة قتل شاب ثلاثيني

نجحت عناصر الدرك الوطني بولاية قالمة، في فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها قبل شهر شاب يسمى “ش.ا” يبلغ من العمر 30 سنة.

بعد العثور عليه ميتا داخل سيارته بإحدى الطرقات الجبلية في بلدية عين رقادة في ظروف غامضة.

و بعد إتخاد كافة الإجراءات و فتح تحقيق أمني معمق من قبل عناصر الدرك الوطني، و في أقل من شهر تم الوصول إلى الفاعلين، و هم 4 شبان ينحدرون من ولاية قسنطينة.

الذين إعترفوا بالجرم المنسوب إليهم أثناء التحقيقات الأمنية معهم، سيما وأن سبب الجريمة محاولة سرقة مبلغ مالي من الضحية.

ليتم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية خلال الساعات القليلة القادمة.

للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وعدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة.