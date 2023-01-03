درك قالمة يوقف مهربين ويحجز 12 محرك ميكانيكي من صنع أجنبي

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاملوكة ولاية قالمة، شخصين (40 و 45 سنة) مع حجز 12 محرك ميكانيكي مزودة بعلب سرعة ذات منشأ أجنبي.

وحسب بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني فإن العملية تمت بناءا على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاملوكة مفادها وجود مركبة متجهة إلى ولاية قسنطينة، على متنها محركات مهربة قادمة من ولاية أم البواقي.

حيث عثرت عناصر الدرك على 12 محرك سيارة خفيفة من مختلف الأنواع، محملة بالصندوق الخلفي للمركبة.