درك قالمة يُطيح بعصابة المواشي.. ويُفشل محاولة تسويق 13 قنطار من السمك الفاسد

أخبار الجزائر
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درك قالمة يُطيح بعصابة المواشي.. ويُفشل محاولة تسويق 13 قنطار من السمك الفاسد
بقلم نويس عبد الجلال

نجحت المجموعة الإقليمية لدرك الوطني، بقالمة، في الإطاحة بعصابة مواشي ببرج صباط، وحجز سمكا فاسدا بعين بن بيضاء، في عمليتين منفصلتين.

وقال بيان مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، بأن عملية التصدي لعصابة المواشي، جاءت على إثر استغلال تبليغ من أحد المواطنين.

حيث شاهد المبلغ العصابة وهي تقوم بإقتياد القطيع في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين، على مستوى طريق برج صباط.

مما مكّن عناصر الدرك الوطني بالتدخل الفوري وإفشال عملية السرقة، وإسترجاع القطيع المكون من 8 رؤوس بقر.

وببلدية عين بن بيضاء، حجزت ذات المصالح 13 قنطارا من لحوم سمك المياه العذبة غير صالحة للإستهلاك البشري.

وقد عثر عليها بحوزة شخص ينحدر من ولاية سكيكدة، غير مؤهل لممارسة هذا النوع من التجارة. حسب ذات المصدر.

,اشار ذات البيان إلى أنّه بعد التحقيق معه، تبيّن، بأنّ مصدر السمك هو سد بني هارون بولاية ميلة.


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