درك قسنطينة يحرّر قاصرتين ويوقف 4 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد بقسنطينة من توقيف عصابة إجرامية تتكون أربعة أشخاص. تتراوح أعمارهم بين “22 و 40” سنة. بتهمة إبعاد قاصر لم يكمل 18 سنة، وجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق. جنحة عرض المخدرات والمؤثرات العقلية على قاصر.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي أفراد الفرقة لشكوى من طرف إحدى المواطنات مفادها مغادرة إبنتيها القاصرتين للمنزل العائلي لوجهة مجهولة. على الفور تم تنشيط عنصر الإستعلامات ليتم تحديد مكان تواجدهما على مستوى عمارة في طور الإنجاز.

وبعد مداهمة المكان تم توقيف المشتبه فيه وبرفقته الفتاتان بعد محاولته الفرار فور رؤيته لافراد الفرقه، أين تم تحويله رفقتهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شركائه ثلاث في الجريمة مع تسليم القاصرتين لوالدتهما.

وبعد الانتهاء من التحقيق تم تحرير ملف قضائي وتحويل المتهمين إلى العدالة.

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