درك قسنطينة يضع حدا لشبكة إجرامية تحترف الإعتداء على الأشخاص

وضعت، الكتبية الإقليمية للدرك الوطني، بقسنطينة، حدا لأفراد شبكة إجرامية أغلبهم من ذوي السوابق العدلية.

حيث كانت تقوم بالإعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء على الأشخاص المتوافدين على المنطقة وسلبهم ممتلكاتهم بغابة جبل الوحش بقسنطينة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّ حيثيات القضية تعود إلى شكاوي تقدم بها الضحايا، والتي كانت محل متابعة من طرف أفراد الفرقة.

وذلك من أجل توقيف أفراد هذه المجموعة، والتي كانت أخرها بعد تقدم الضحية “ب،ا” و “ث،م” تعرضهما لإعتداء من طرف أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء.

وعلى الفور تم عمل خطة محكمة باستنفار جميع الدوريات بمختلف تشكيلاتها، الأمر الذي مكن من رصد الجناة وتوقيفهم في ظرف وجيز بالغابة.

حيث أشار ذات المصدر إلى أنّ الجُناة تم توقيفهم متلبسين بحالة سرقة أحد الأشخاص.

ووفقا لنفس المصدر، تمثل أسلوب عمل العصابة في مراقبة وترصد الأشخاص خصوصا في الفترة المسائية، وذلك من أجل سرقتهم.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق ،تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، يُضيف البيان.