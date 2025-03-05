درك قسنطينة يوقف شخصا اعتدى على أحد مستعملي الطريق

على إثر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائق مركبة نوع رونو سامبول. يقوم بالاعتداء على أحد مستعمل الطريق باستعمال السلاح الأبيض.

على الفور قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد أحميميم بتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سة. والذي كان يحاول تجاوز شاحنة مقطوره على الجهة اليمنى. الا أن سائقها اعترضه ليقوم هذا الأخير بتجاوز الشاحنة وعرقلت حركة سيرها. والنزول من سيارته وتهديد سائقها بالسلاح الأبيض.

تم تحويل المشتبه فيه إلى العدالة بتهمة عرقلة حركة المرور والتهديد بالاعتداء على مستعمل الطريق بالسلاح الأبيض.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور