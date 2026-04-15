درك قسنطينة يوقف شخصا ويحجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخص بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. من وإلى الخارج وجنحة تبييض الأموال.

حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب بعين السمارة في قسنطينة بخدمة شرطة الطريق بالسد الثابت عين السمارة. أين تم توقيف سيارة نفعية وعند تفتيشها عثر على كيس به مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 30575 أورو. 80جنية إسترليني، 106دولار إمريكي1710 ليرة تركية،ما يفوق 95 مليون سنتيم وآلة إلكترونية لعد النقود.

على الفور تم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مصلحة البحث والتحري لمواصلة التحقيق. ليتم تحرير ملف قضائي وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

