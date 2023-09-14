درك قسنطينة يوقف شخصين ويحجز أكثر من 400 قرص “إكستازي”

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شخصين بتهمة جناية الحيازة والنقل والتخزين والتموين لمواد مخدرة من نوع إكستازي لغرض البيع باستعمال وسيلة نقل.

وحسب بيان لذات السلك الأمني، حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد فرقة الأمن والتحري بعين الباي. بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، بالضبط بمحور دوران جبل الوحش. أين لفت انتباههم سيارة سياحية قادمة من إتجاه ولاية مجاورة بإتجاه ولاية قسنطينة.

وبعد توقيف المركبة -يضيف المصدر- وإخضاعها لتفتيش أمني دقيق عثر بالصندوق الأمامي المحاذي لمرافق السائق. على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من الأقراص الصلبة نوع إكستازي.

وأوضح المصدر نفسه، أن المشتبه فيهحاول الفرار وسط الغابة مع إبداء مقاومة أثناء التوقيف ليتم إقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكه في الجريمة مع حجز 410 قرص صلب نوع إكستازي زرقاء اللون، مبلغ مالي قدره 34500 دج، هواتف نقالة بالإضافة إلى المركبة المستخدمة في نقل البضاعة.

وفور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، حسب البيان نفسه.