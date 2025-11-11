درك قسنطينة يُطيح بعصابة أحياء ويحجز كمية من المخدرات

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة من وضع حد لنشاط عصابة أحياء متكونة من خمسة أشخاص. متابعين بقضايا متعلقة بالتسير و التنظيم لجماعة إجرامية وحيازة أسلحة بدون رخصة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة. مفادها وجود مجموعة من الاشخاص يقومون بنقل مخدرات صلبة وكذا كمية من الادوية المؤثرة عقليا لترويجها بمختلف احياء المنطقة .وهذا على متن سيارة نوع فولكس فاقن سوداء اللون.

على إثر ذلك تم تكثيف التحريات و تنشيط عنصر الإستعلامات وتتبع حركاتهم وبعد تحديد هوية افراد العصابة. تم وضع خطة محكمة للاطاحة بهم أين تم تشكيل دورية و التنقل الى مساكنهم والقيام بتفتيشها تفتيشا دقيقا ليتم العثور على 450 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغبالين 300ملغ. بالإضافة كذلك إلى 104 قرص مهلوس نوع اكستازي. مسدسين تقليديين الصنع و 12 خرطوشة عيار 16ملم. 5 اسلحة بيضاء من مختلف الاحجام. بالإضافة كذلك إلى 4 قارورات زجاجية مملؤة بمادة البنزين بها فتيل (مولوتوف).

كما تم توقيف أفراد العصابة المتكونة من خمسة 5 اشخاص واقتيادهم الى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق. وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة.

